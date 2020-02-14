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В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру

14.02.2020 12:00
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В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру

Бразильские ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру. Впервые в истории белого континента воздух прогрелся там до +20,75°C, сообщает AFP.
Сообщается, что замер температуры был произведен 9 февраля на полярной станции, расположенной на острове Сеймур вблизи северной оконечности материка в рамках начатого двадцать лет назад проекта по изучению влияния потепления климата на планете на вечную мерзлоту.
В то же время бразильский ученый Карлос Шефер, заявил журналистам, что рекордно высокая температура в Антарктике никак не связана с глобальным потеплением. Сделанный замер он назвал "данными, полученными в конкретный момент и не являющимися частью долгосрочного исследования".
При этом новость о том,  что температура в Антарктике перешла границу в 20 градусов, скорее всего, усилит опасения, связанные с перегревом планеты, отмечает агентство. Ускоряющееся таяние ледников в Антарктике приводит к повышению уровня мирового океана, которое, в свою очередь, представляет угрозу для расположенных на берегу городов и малых островных народов, напоминают журналисты.



Теги: температура, тепло, рекорд, Антарктика
 
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