BlaBlaCar прекратил работу в оккупированном Крыму

21.02.2020 17:00

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в оккупированном Крыму из-за санкций против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

На сайте BlaBlaCar при попытке найти попутчика для поездок в Крым или с территории полуострова появляется сообщение "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".