В Новые Санжары привезли мобильную станцию 4G-интернета

22.02.2020 14:00

Для того, чтобы эвакуированные из китайской Ухани люди могли общаться с родными, в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине устанавливают скоростной бесплатный интернет. Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует официальный сайт Полтавской облгосадминистрации.

"В медцентр в Новых Санжарах завезли передвижную станцию для высокоскоростного доступа к Интернету. Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией. Теперь эвакуированные из Ухани украинцы смогут без проблем общаться с родными", - сказано в сообщении.

Устойчивая пропускная способность 4G-сети позволит обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Сеть также позволит проводить прямые трансляции.