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TVORCHI заявили о техническом сбое во время выступления на нацотборе
23.02.2020 17:00
В финале Нацотбора на Евровидение-2020 произошел технический сбой, который повлиял на исполнение песни тернопольского дуэта Tvorchi, ставших триумфаторами второго полуфинала Нацотбора на Евровидение, сообщает СТРАНА.ua.
Вокалисту Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос. Эту же информацию подтвердил менеджер группы.
Кенни в комментарии за кулисами возмущался и обвинил в непрофессионализме технических работников. "Я не вернусь сюда больше никогда", - пообещал Джеффри.
Теги: Евровидение, звук, сбой, финал, нацотбор
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