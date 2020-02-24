Киевстар дарит 3 месяца безлимита покупателям новых смартфонов

24.02.2020 18:00

Компания Киевстар запускает акцию, которая понравится тем, кто присматривается к новым смартфонам и не знает, какой и где купить, сообщает GSMimfo.

Благодаря ей можно приобрести любой смартфон, на который распространяется акция, и получить безлимитный интернет или же дополнительный пакет гигабайтов, в зависимости от того, что именно вы приобретете. Совершить покупку можно или на сайте интернет-магазина «Киевстар» – shop.kyivstar.ua — или же в любом из официальных магазинов оператора.

Акция будет действовать до 31 марта включительно. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо приобрести акционный 3G или 4G-смартфон. Бонусы, которые вы получите, зависят от того, какой смартфон вы приобретете. За 3G-телефон вам подарят три гигабайта интернета в месяц, в дополнение к тем пакетным гигабайтам, которые входят в ваш тарифный план. В том случае, если вы выберете полноценный 4G-смартфон, то получите право на бесплатный безлимит в течение трех месяцев.