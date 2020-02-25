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Vodafone начал запуск 4G в киевском метро
25.02.2020 17:00
Компания «Vodafone Украина» успешно протестировала сеть 4G в киевском метрополитене. Высокоскоростной интернет начнет работать уже в течение нескольких дней. Об этом сообщила пресс-служба оператора, передает InfoResist.
Согласно плану, за первые полгода 4G появится на девяти станциях и в тоннелях между ними. Через несколько дней интернет начнет работать на станциях «Академгородок», а также в туннеле до «Житомирской». Полное покрытие метрополитена Киева 4G-интернетом запланировано на конец текущего года.
Теги: Киев, метро, 4G, Vodafone-Украина
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