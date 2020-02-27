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Астрономы обнаружили второй спутник Земли
Астрономы обнаружили в космосе необычный астероид, который стал небольшим спутником Земли - мини-Луной. Небесный объект был внесен в каталог под обозначением 2020 CD3, сообщает РБК-Украина.
По словам астронома Kacпера Вежчоса, это открытие является очень важным, так как из миллиона известных астероидов это только второй, обнаруженный на орбите нашей планеты. Об этом ученый написал в своем Twitter.
"Вторую Луну" заметили с помощью телескопа Catalina Sky Survey, который расположен в Аризоне (США).
Астероид 2020 CD3 был захвачен гравитационным полем Земли около 3 лет назад, но обнаружили его только 15 февраля. Спустя десять дней Центр малых планет опубликовал подтверждение открытия.
Ученые описали объект как "временно захваченный" и назвали вероятной мини-Луной. Ее диаметр составляет от 1,9 до 3,5 м (приблизительно как автомобиль). Он вращается вокруг нашей планеты примерно за 47 дней и имеет широкую овальную орбиту.
Теги: спутник, Земля, открытие, Луна
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