Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер

02.03.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер

Компания Geely начала прием заказов на кроссовер Icon, разработанный совместно с Volvo, сообщает АвтоЦентр.
За сутки автомобиль собрал 30 тыс. предварительных заказов. Причина такого ажиотажа вокруг Geely Icon – инновационная система фильтрации воздуха IAPS, которая способна защитить водителя и пассажиров от бактерий и вирусов.
В Китае за базовую версию кроссовера Icon просят 115.8 тысяч юаней ($15 тысяч), за топовое исполнение — 128.8 тысяч юаней ($16.7 тысяч). Когда Geely Icon появится на других рынках не сообщается.



Теги: вирус, ажиотаж, кроссовер, Geely
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх