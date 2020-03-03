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Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
Запорожский автозавод, который по решению суда находится под процедурой санации, т.е. финансового оздоровления, приступил к серийному производству автомобилей Lada. Украинцы уже могут купить эти машины.today.ua
На ЗАЗе, в частности, сейчас выпускают три модели Lada. Речь идет про универсал Largus, седан Vesta и кроссовер XRay. То есть это почти весь модельный ряд "Лады", который представлен в нашей стране. "Ниву" пока в Украине ещё не делают.
Кроссовер Lada XRay украинской сборки в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит от 285 480 грн. Его топовая версия с 1,8 л бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит 344 040 грн.
Универсал Lada Largus украинской сборки в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 307 440 грн.
Седан Lada Vesta украинской сборки в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 281 820 грн.
Теги: цена, продажа, LADA, ЗАЗ
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