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SpaceX отправила к МКС многоразовый "грузовик" Cargo Dragon
В США ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Корреспондент.net.
Через два дня, 9 марта, Cargo Dragon должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Он должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.
Это третий полет данного многоразового "грузовика" к МСК. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в феврале 2017 года и декабре 2018 года.
В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
Теги: МКС, запуск, груз, SpaceX
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