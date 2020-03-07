SpaceX отправила к МКС многоразовый "грузовик" Cargo Dragon

07.03.2020 13:00

В США ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Корреспондент.net.

Через два дня, 9 марта, Cargo Dragon должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Он должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Это третий полет данного многоразового "грузовика" к МСК. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в феврале 2017 года и декабре 2018 года.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.