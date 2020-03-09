Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса

09.03.2020 14:00

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает РБК-Украина.

При этом, по его словам, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, - ред.) на импорт", - заявил он.