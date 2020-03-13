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Samsung запустила услугу дезинфекции смартфонов
Коронавирус COVID-19 уже признан глобальной пандемией, поэтому к борьбе с ним присоединились и производители смартфонов. Здесь важно помнить о гигиене, ведь на наших гаджетах собирается огромное количество микробов. Поэтому компания Samsung ввела новую услугу для своих пользователей — дезинфекция гаджетов, сообщает GaGadget.
Специалисты Samsung дезинфицируют смартфоны, наушники и смарт-часы с помощью ультрафиолета, который не навредит гаджету. Однако компания не рекомендует повторять это дома с неутвержденными UV-C устройствами. Также производитель не может гарантировать полное уничтожение микробов.
Сейчас услуга Samsung Galaxy Sanitizing доступна в 19 странах. Это Украина, Россия, Польша, Аргентина, Чили, Хорватия, Дания, Финляндия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Испания, Швеция, США и Вьетнам.
В ближайшее время в список добавят Австралию, Австрию, Канаду, Чехию, Францию, Грецию, Гонконг, Венгрию, Индию, Индонезию, Израиль, Италию, Иорданию, Казахстан, Латвию, Мексику, Нидерланды, Панаму, Филиппины, Румынию, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию.
Теги: Samsung, смартфон, дезинфекция
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