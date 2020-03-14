Создана онлайн-карта мониторинга COVID-19 в Украине

14.03.2020 08:00

Начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную информацию о численности госпитализированных с подозрением на новый коронавирус в Украине. Она появилась на сайте Tableau Public 13 марта, сообщает Корреспондент.net.

На карте показано количество госпитализаций в связи с подозрением на COVID-19, а также подтвержденные случаи заражения по областям.

Также указывается число койкомест, приспособленных для лечения вируса, в каждом регионе.

Согласно обнародованным данным, на данный момент в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы восемь человек: в Луцке, Виннице, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Константиновке и Рубежном.