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Архив - Наука и технологии

Создана онлайн-карта мониторинга COVID-19 в Украине

14.03.2020 08:00
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Создана онлайн-карта мониторинга COVID-19 в Украине

Начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную информацию о численности госпитализированных с подозрением на новый коронавирус в Украине. Она появилась на сайте Tableau Public 13 марта, сообщает Корреспондент.net.
На карте показано количество госпитализаций в связи с подозрением на COVID-19, а также подтвержденные случаи заражения по областям.
Также указывается число койкомест, приспособленных  для лечения вируса, в каждом регионе.
Согласно обнародованным данным, на данный момент в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы восемь человек: в Луцке, Виннице, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Константиновке и Рубежном.



Теги: Украина, карта, онлайн, COVID-19
 
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