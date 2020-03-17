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Архив - Наука и технологии

В США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса

17.03.2020 13:00
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В США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса

Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле с ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам, сообщает Украинская правда.
Всего вакцину планируют протестировать на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых получит 2 дозы препарата с интервалом в месяц.
Сообщается, что некоторые из тщательно отобранных здоровых добровольцев получат более высокие дозы, чем другие, чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки.
Ученые проверят наличие любых побочных эффектов и возьмут образцы крови, чтобы проверить, активизирует ли вакцина иммунную систему.
Вместе с тем сообщается, что даже если исследование будет успешным, то вакцина будет недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев.



Теги: вакцина, тестирование, COVID-19
 
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