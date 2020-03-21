20 тысяч волонтеров согласились тестировать вакцину от COVID-19

21.03.2020 13:00

Подопытными для создания вакцины от коронавируса согласились стать более 20 тысяч человек, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net.

Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства.

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов.