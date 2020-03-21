Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

20 тысяч волонтеров согласились тестировать вакцину от COVID-19

21.03.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
20 тысяч волонтеров согласились тестировать вакцину от COVID-19

Подопытными для создания вакцины от коронавируса согласились стать более 20 тысяч человек, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net.
Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства.
После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов.



Теги: вакцина, испытания, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх