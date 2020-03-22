В США запускают в производство 45-минутный экспресс-тест на коронавирус

22.03.2020 13:10

Управление Соединенных Штатов Америки по санитарному надзору за качеством пищевых и медицинских продуктов утвердило первый экспресс-тест на коронавирус. Он может показать результат за 45 минут, сообщает Цензор.НЕТ.

Разработчик экспресс-теста, компания молекулярной диагностики Cepheild, намерена поставлять свой тест прежде всего больницам и отделениям неотложной помощи. Массовое производство тестов начнётся с 30 марта, но первые партии некоторые больницы получат уже на следующей неделе.

До сих пор тестирование было более сложным, образцы следовало направлять в лабораторию, откуда ответ приходил спустя несколько дней.