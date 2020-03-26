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Архив - Наука и технологии

В Китае назвали первого заразившегося COVID-19

26.03.2020 14:00
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В Китае назвали первого заразившегося COVID-19

В Китае установили личность первого человека, который заразился новым коронавирусом. Как пишет газета Пэнпай, COVID-19 впервые выявили у продавщицы на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане по фамилии Вэй, сообщает Корреспондент.net.
При этом до сих пор неизвестно, как именно она заразилась.
Известно, что Вэй на протяжении длительного времени проживала близ рынка. Когда она заметила у себя высокую температуру, обратилась в клинику на первом этаже своего дома.
Она рассказывала, что в обычных случаях она быстро выздоравливала, но в этот раз забеспокоилась, потому что даже уколы не помогли ей избавиться от недомоганий. Когда женщина обратилась в другую клинику, ей также не смогли помочь.
16 декабря Вэй пришла в больницу Сехэ (Wuhan Union Hospital) при Хуачжунском университете науки и технологии. Там у нее и подтвердили наличие коронавируса.



Теги: Китай, имя, пациент, COVID-19
 
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