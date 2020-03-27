В Украине созданы высокоточные тест-системы на COVID-19

27.03.2020 12:00

В Украине разработали собственные высокоточные ПЦР-тесты для определения коронавируса COVID-19. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По словам Пристайко, тест-система уже прошла регистрацию, а также была изготовлена первая партия из 600 комплектов. Сейчас правительство работает над выделением необходимых средств для изготовления нужного количества таких тест-систем.

Он добавил, что НАН Украины направлены 350 000 гривень на оплату работы по созданию и производству отечественных тест-систем. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 гривень, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.