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В Украине созданы высокоточные тест-системы на COVID-19
27.03.2020 12:00
В Украине разработали собственные высокоточные ПЦР-тесты для определения коронавируса COVID-19. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам Пристайко, тест-система уже прошла регистрацию, а также была изготовлена первая партия из 600 комплектов. Сейчас правительство работает над выделением необходимых средств для изготовления нужного количества таких тест-систем.
Он добавил, что НАН Украины направлены 350 000 гривень на оплату работы по созданию и производству отечественных тест-систем. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 гривень, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.
Теги: Украина, тест, разработка, COVID-19
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