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Компания Midea выпустила "противовирусный" робот-пылесос

29.03.2020 15:00
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Компания Midea выпустила "противовирусный" робот-пылесос

Компания Midea выпустила робот-пылесос модели VCR15, изюминкой которого стало наличие встроенного «антивируса», сообщает OaNews.
Устройство производит обработку напольного покрытия при помощи ультрафиолета. Ключевой особенностью Midea VCR15 является наличие встроенного лампы. Она помогает уничтожать в помещении бактерии. За счет наличия специального резервуара под жидкость, роботизированный пылесос может провести влажную уборку с использованием дезинфицирующего состава.
Для проведения данного процесса без создания помех для домашних работ, можно установить для пылесоса специальный график работы. В таком случае он станет наводить порядок в период отсутствия дома жильцов. Встроенный аккумулятор на 2 тысячи мАч обеспечивает работоспособность пылесоса в течение 100 минут. По словам разработчиков, после падения уровня заряда до определённой отметки робот самостоятельно обнаружит док-станцию, подключённую к электросети и продолжит исполнение задачи после восполнения заряда батареи.
Приобрести Midea VCR15 можно на площадке AliExpress за $123,15.



Теги: робот, антивирус, пылесос, Midea
 
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