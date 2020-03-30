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В Украине созданы 567 мобильных бригад для проведения тестов на COVID-19
30.03.2020 14:00
Минздрав создал в Украине 567 мобильных бригад, которые будут забирать образцы для проведения тестирования на COVID-19 в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции. Об этом на брифинге в понедельник, 30 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Корреспондент.net.
"Было дано поручение создать мобильные бригады в каждой области, в каждом районе. Они созданы для того, чтобы брать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР. Сейчас таких бригад создано 567", - сказал Ляшко.
По его словам, эти бригады будут выезжать к пациенту, брать у него образцы и передавать их в вирусологические лаборатории, которые будут проводить исследования.
Теги: Украина, тест, COVID-19
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