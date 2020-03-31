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В СНБО создали онлайн-карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине

31.03.2020 14:00
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В СНБО создали онлайн-карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине

Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и в мире, передает Цензор.НЕТ.
"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - сообщила пресс-службы СНБО во вторник утром.
Ознакомиться с электронной картой можно по гиперссылке: https://covid19.rnbo.gov.ua/ .



Теги: Украина, карта, СНБО, онлайн, COVID-19
 
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