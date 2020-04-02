Названа стоимость лечения коронавируса в Украине

02.04.2020 13:00

В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень, передает Укринформ.

Об этом сообщил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень", - отметил Тарас Масляк.