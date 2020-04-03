В Тунисе соблюдение карантина контролируют роботы (ВИДЕО)

03.04.2020 15:00

В Тунисе власти решили применить роботы P-Guard в патрулировании улиц во время карантина из-за пандемии коронавируса, передает Корреспондент.net.

Сообщается, что роботами P-Guard можно управлять дистанционно через Wi-Fi или 4G.

Автоматические патрули могут передвигаться со скоростью 13 км/час. Также они оснащены инфракрасными камерами, громкоговорителями и сигнализацией.