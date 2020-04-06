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Зафиксирован первый случай заражения тигра коронавирусом

06.04.2020 08:00
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Зафиксирован первый случай заражения тигра коронавирусом

Первый в природе случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к дикому животному выявлен в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Речь идет о четырехлетней малайской тигрице Наде, сообщила администрация зоопарка в воскресенье, 5 апреля, сообщает DW.
Сухой кашель, которым сопровождается вызываемое вирусом заболевание, появился у Нади и ее сестры Азул, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов. Тесты на наличие возбудителя, который прошла тигрица, показали положительный результат.
Руководство предполагает, что животное заразилось от одного из смотрителей, у которого на тот момент отсутствовали симптомы заболевания. Звери по-прежнему активны, несмотря на снижение аппетита, подчеркнули в зоопарке.



Теги: Нью-Йорк, зоопарк, тигр, COVID-19
 
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