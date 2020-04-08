Все рубрики раздела
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф13:00
- Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области11:00
- Зафиксирован первый случай заражения тигра коронавирусом08:00
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок10:00
- Украина запустила собственное производство ПЦР-тестов на COVID-1910:00
- В Тунисе соблюдение карантина контролируют роботы (ВИДЕО)15:00
- Названа стоимость лечения коронавируса в Украине13:00
- Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом12:00
- В СНБО создали онлайн-карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине14:00
- В Украине созданы 567 мобильных бригад для проведения тестов на COVID-1914:00
Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф
Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net.
Характеризуя свое изобретение, ученые утверждают, что новый шарф - лучше медицинской маски. Во-первых, ткань плотнее прилегает к носу и рту, так как обвязывается полностью вокруг лица и головы. Во-вторых, хирургические маски нельзя носить дольше двух часов, они вызывают сильный дискомфорт, и люди часто прикасаются к ним руками, что повышает риск инфицирования.
"Шарф подходит для многочасового ношения и неприятных ощущений не доставляет" - говорят создатели шарфа.
Однако самое главное отличие новинки - специальная химическая оболочка ткани, из которой изготовили шарф.
"К ней приклеивается вирус, атакующий человека воздушно-капельным путем. Он не может пройти сквозь оболочку с этими веществами и теряет активность. В ткани содержатся белковые компоненты, похожие на те, что находятся в верхних дыхательных путях человека. Эти компоненты помогают удерживать и обезвреживать патогены", - поясняют ученые.
Биолог и один из создателей шарфа доктор Алан Грин считает, что, оказавшись в шарфе, вирус столкнется с теми же реакциями, что и в организме.
"Отличие в том, что в тканях шарфа клеток нет, и заражать ему нечего. Он быстро потеряет активность и умрет", - говорит Грин.
Теги: маска, шарф, COVID-19
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса12:00
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1913:00
- Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы17:00
- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"10:30
- В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила13:00
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф13:00
- На "родине коронавируса" полностью отменили карантин12:00
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля10:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине16:30
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"
- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19
- Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса
- В "ЛНР" признали четыре случая COVID-19
- Кабмин разъяснил новые правила карантина
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»
- Чехия и Дания ослабляют карантинные меры