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Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф

08.04.2020 13:00
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Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф

Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net.
Характеризуя свое изобретение, ученые утверждают, что новый шарф - лучше медицинской маски.  Во-первых, ткань плотнее прилегает к носу и рту, так как обвязывается полностью вокруг лица и головы. Во-вторых, хирургические маски нельзя носить дольше двух часов, они вызывают сильный дискомфорт, и люди часто прикасаются к ним руками, что повышает риск инфицирования.
"Шарф подходит для многочасового ношения и неприятных ощущений не доставляет" - говорят создатели шарфа.
Однако самое главное отличие новинки - специальная химическая оболочка ткани, из которой изготовили шарф.
"К ней приклеивается вирус, атакующий человека воздушно-капельным путем. Он не может пройти сквозь оболочку с этими веществами и теряет активность. В ткани содержатся белковые компоненты, похожие на те, что находятся в верхних дыхательных путях человека. Эти компоненты помогают удерживать и обезвреживать патогены", - поясняют ученые.
Биолог и один из создателей шарфа доктор Алан Грин считает, что, оказавшись в шарфе, вирус столкнется с теми же реакциями, что и в организме.
"Отличие в том, что в тканях шарфа клеток нет, и заражать ему нечего. Он быстро потеряет активность и умрет", - говорит Грин.



Теги: маска, шарф, COVID-19
 
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