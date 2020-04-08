Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф

08.04.2020 13:00

Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net.

Характеризуя свое изобретение, ученые утверждают, что новый шарф - лучше медицинской маски. Во-первых, ткань плотнее прилегает к носу и рту, так как обвязывается полностью вокруг лица и головы. Во-вторых, хирургические маски нельзя носить дольше двух часов, они вызывают сильный дискомфорт, и люди часто прикасаются к ним руками, что повышает риск инфицирования.

"Шарф подходит для многочасового ношения и неприятных ощущений не доставляет" - говорят создатели шарфа.

Однако самое главное отличие новинки - специальная химическая оболочка ткани, из которой изготовили шарф.

"К ней приклеивается вирус, атакующий человека воздушно-капельным путем. Он не может пройти сквозь оболочку с этими веществами и теряет активность. В ткани содержатся белковые компоненты, похожие на те, что находятся в верхних дыхательных путях человека. Эти компоненты помогают удерживать и обезвреживать патогены", - поясняют ученые.

Биолог и один из создателей шарфа доктор Алан Грин считает, что, оказавшись в шарфе, вирус столкнется с теми же реакциями, что и в организме.

"Отличие в том, что в тканях шарфа клеток нет, и заражать ему нечего. Он быстро потеряет активность и умрет", - говорит Грин.