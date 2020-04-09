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В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус
Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток. Результаты работы опубликованы на портале Antiviral Research, сообщает СТРАНА.ua.
Исследователями было проанализировано действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили антипаразитарный препарат спустя два часа после заражения. Выяснилось, что одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93 процента спустя 24 часа, а на 99 процентов - спустя двое суток.
По словам ученых, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.
Ивермектин (Ivermectin) - антипаразитарный препарат, применяемый для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец.
Теги: лекарство, Австралия, COVID-19
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