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Архив - Наука и технологии

В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса

13.04.2020 11:00
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В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты, информирует Цензор.НЕТ.
"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - сказала госпожа Вуйнович.
По словам представителя ВОЗ, маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек "точно заболеет" даже при ее использовании.



Теги: ВОЗ, защита, COVID-19
 
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