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В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе
14.04.2020 14:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о влиянии прививки против туберкулеза на риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Апостроф.
По данным ВОЗ, нет подтвержденных данных о том, что вакцина Бацилла Кальмета-Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19.
В организации подчеркнули, что уже проводятся два клинических испытания, которые касаются этого вопроса, но пока что вакцинацию БЦЖ для предотвращения коронавируса не рекомендуют.
Теги: туберкулез, вакцина, ВОЗ, COVID-19
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