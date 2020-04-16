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К симптомам COVID-19 добавили сыпь

16.04.2020 14:00
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К симптомам COVID-19 добавили сыпь

Медики Италии и Испании сообщили о неизвестном ранее симптоме заражения коронавирусом – сыпи на ногах, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что высыпания, выявленные у зараженных коронавирусом, похожи на сыпь при ветряной оспе и кори, заявили в ассоциации педиатров Италии. При этом наиболее часто высыпания появляются на пальцах ног.



Теги: симптом, сыпь, COVID-19
 
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