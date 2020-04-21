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Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Укринформ.
Как отмечается, Россию обеспокоили данные со временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только «чиновники» российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательства о неразглашении реальной ситуации.
«Уверены, что сокрытие российской оккупационной «властью» в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом - это только повод для блокирования сайта нашего министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинском территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства оносительно вывода их войск с территории украинских Донецкой и Луганской областей и т.п. Более того, РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями в который раз подтверждает обратное», - отметили в Минреинтеграции.
Пресс-служба отмечает, что ситуация с сайтом Минреинтеграции - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.
Теги: Украина, Россия, министерство, сайт, блокировка
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