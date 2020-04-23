В Южной Корее нашли коронавирус у выздоровевших пациентов

23.04.2020 12:00

Некоторые выздоровевшие пациенты из группы переболевших Covid-19 в Южной Корее повторно дали положительный результат на коронавирус. Об этом заявила директор Корейского центра по контролю за заболеваниями (KCDC) доктор Юнг Юн Кен на пресс-брифинге в среду, сообщает телеканал 112 Украина.

По ее словам, анализ образцов от выздоровевших пациентов с Covid-19 показывает, что у всех у них в организме сформировались нейтрализующие антитела, однако почти у половины все еще присутствовал вирусный генетический материал. Доктор предположила, что такие пациенты, вероятно, не заразны.

К таким выводам исследователи KCDC пришли при тестировании 25 выздоровевших пациентов. У всех 25 пациентов были сформированы нейтрализующие антитела против вируса, но 12 пациентов показали положительный результат на Covid-19. Когда образцы материалов этих людей были обработаны, результаты были отрицательны.

"Можно предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме в течение разных периодов времени без полного удаления даже после образования нейтрализующих антител. Дополнительные исследования продолжаются", - сказала Юнг Юн Кён.