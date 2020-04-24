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Архив - Наука и технологии

В Великобритании начали тестировать на людях вакцину от COVID-19

24.04.2020 13:00
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В Великобритании начали тестировать на людях вакцину от COVID-19

В четверг, 23 апреля, в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1 100 добровольцев из разных городов страны. Об этом сообщает пресс-служба Оксфордского университета, передает СТРАНА.ua.
Так, половине из добровольцев исследователи Оксфордского университета предложат вакцину, разработанную для борьбы с Covid-19, а другая половина (контрольная группа) получит широко доступную вакцину против менингита - чтобы сравнить их действие. Первые два человека уже начали свое участие в испытаниях 23 апреля. Один из них также получил вакцину от коронавируса, а другой - от менингита.
Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. По мнению ученых, результаты испытаний этой вакцины будут известны минимум через несколько месяцев, максимум - через полгода.



Теги: Великобритания, вакцина, тестирование, COVID-19
 
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