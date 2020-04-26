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В Нью-Йорке будут делать тесты на COVID-19 в аптеках
26.04.2020 15:00
В американском штате Нью-Йорк тестирование на коронавирус разрешат проводить в аптеках. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает BBC, передает LIGA.net.
По словам Куомо, тестирование на коронавирус смогут проводить около 5000 аптек, что позволит делать до 40 000 тестов в день.
В Нью-Йорке уже более 288 000 случаев COVID-19, это больше, чем в любой другой стране мира. От болезни в штате умерло уже почти 22 000 человек.
Теги: Нью-Йорк, аптека, тест, COVID-19
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