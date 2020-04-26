В Нью-Йорке будут делать тесты на COVID-19 в аптеках

26.04.2020 15:00

В американском штате Нью-Йорк тестирование на коронавирус разрешат проводить в аптеках. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает BBC, передает LIGA.net.

По словам Куомо, тестирование на коронавирус смогут проводить около 5000 аптек, что позволит делать до 40 000 тестов в день.

В Нью-Йорке уже более 288 000 случаев COVID-19, это больше, чем в любой другой стране мира. От болезни в штате умерло уже почти 22 000 человек.