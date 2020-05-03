Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-19

03.05.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-19

У 19,9% жителей города Нью-Йорк есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 2 мая, сообщает Корреспондент.net.
По словам Куомо, власти провели крупнейшее исследование на антитела по всему штату. С 22 апреля по 1 мая были собраны данные более 15 тысяч человек.
На основании выборки, у 12,3% населения штата есть антитела к COVID-19.
В целом число зараженных в штате Нью-Йорк приблизилось к 313 тысячам. За последние сутки выявили 4,6 тысячи инфицированных.



Теги: Нью-Йорк, исследования, антитела, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх