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Индийский фармацевт погиб от самодельного "лекарства" от COVID-19
10.05.2020 15:00
В Индии сотрудник фармацевтической компании скончался после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net.
"Индийский фармацевт умер, а его руководитель попал в госпиталь после того, как оба выпили химическую смесь, которую они разработали с целью лечения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.
Согласно данным полиции, 47-летний мужчина по имени Сиванесан работал в компании, которая занимается фитотерапией. Для лечения коронавируса он купил на местном рынке химикаты, включая оксид азота и нитрат натрия. Также Сиванесан уговорил своего начальника по имени Раджкумар принять "лекарство". В итоге фармацевт умер, а его босс с сильным отравлением попал в больницу.
Теги: лекарство, Индия, смерть, COVID-19
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