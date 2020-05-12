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Описан способ бесплатного обновления Windows 7 до "десятки"
Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 в январе этого года, а значит, для данной ОС больше не выпускаются обновления безопасности. Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад, сообщает Internetua.
Это означает, что, если у вас есть действующая лицензия Windows 7 или Windows 8.1, вы можете получить Windows 10 бесплатно, вместо того, чтобы платить за обновление $120. Источник отмечает, что, скорее всего в Microsoft знают об этой лазейке, но предпочитают оставлять её открытой, чтобы повысить долю пользователей, которые работают с Windows 10.
Для успешного обновления программной платформы потребуется скачать и установить на свой ПК утилиту Media Creation Tool. После её запуска нужно выбрать опцию обновления с сохранением пользовательских файлов. После завершения обновления и подключения устройства к сети Интернет будет активирована цифровая лицензия Windows 10. Источник отмечает, что для чистой установки Windows 10 данный способ не подходит. Даже если вам удастся установить Windows 10 с помощью упомянутой утилиты, позднее ОС может лишиться лицензии, и вы не сможете получать обновления.
Теги: бесплатно, Windows, обновление
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