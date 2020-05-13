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Минздрав забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента. Об этом говорится в письме учреждения, сообщает LB.ua.
"По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы «Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)» производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", - сообщили в ЦОЗ.
В ходе проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значения, заявленным производителем.
"Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - сказано в письме, которое ЦОЗ направил главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю.
Теги: Украина, тест, брак, Минздрав, система, COVID-19
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