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Архив - Наука и технологии

Ученые создали подробную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2 (ВИДЕО)

15.05.2020 15:00
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Ученые создали подробную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2 (ВИДЕО)

Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее подробную и научно достоверную 3D-модель вируса SARS-CoV-2, сообщает ТСН.
Специалисты учли все современные научные данные о строении коронавирусов, а также комментарии ведущих вирусологов, занимающихся изучением этой группы вирусов.
"Это наиболее вероятная модель из представленных на данный момент. При ее создании в Visual Science были использованы подходы и методы, которые применяются в фундаментальных и прикладных научных исследованиях", - говорится в описании модели на сайте студии.



Теги: модель, 3D, COVID-19
 
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