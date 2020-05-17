В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19

17.05.2020 10:00

Биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заявила, что ее ученым удалось выявить тип антител, которые полностью защищают человеческие клетки от проникновения коронавируса и выводят его из организма в течение четырех дней. Об этом основатель и руководитель фирмы Генри Джи сообщил телеканалу Fox News Channel 16 мая, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что антитело STI-1499 способно "на 100% подавлять" коронавирус и может начать применяться на несколько месяцев раньше срока выхода на рынок вакцины, которая еще не создана.

"Имеется решение, работающее на 100%. Если в вашем организме есть антитело нейтрализующего действия, то вам не понадобится соблюдать безопасную дистанцию", - подчеркнул Джи.

По его словам, STI-1499 обволакивает коронавирус и вымывает его из организма за четыре дня без каких-либо побочных эффектов.