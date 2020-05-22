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Архив - Наука и технологии

США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19

22.05.2020 09:00
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США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-19

США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили министерство здравоохранения США и британско-шведский концерн в четверг, 21 мая. Эти деньги позволят ускорить разработку вакцины и обеспечить поставку миллионов доз препарата в США, сообщает Корреспондент.net.
Вакцина, разрабатываемая AstraZeneca, находится еще в тестовой стадии. По заявлению концерна, компания располагает мощностями для производства одного миллиарда доз вакцины и ищет покупателей. AstraZeneca уже заручилась обещаниями на закупку у нее не менее 400 млн доз. Вакцина разрабатывается специалистами из Оксфордского университета.
Согласно планам, компания обеспечит поставки в Соединенное Королевство уже в сентябре. В США запуск поставок запланирован на позднюю осень.



Теги: США, Великобритания, вакцина, COVID-19
 
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