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Архив - Наука и технологии

Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля

27.05.2020 16:00
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Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля

Сегодня, 27 мая в 23:33 по Киеву, в истории космонавтики может быть написана новая страница: впервые в околоземное пространство люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией, сообщает LIGA.net.
SpaceX бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA запустит на орбиту ракету Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon.
На борту в тест-миссии будут два опытных астронавта Аэрокосмического управления США, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт "Боб" Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас "Даг" Джеральд Хёрли.
Второй из них входил в экипаж миссии STS-135 челнока Atlantis – заключительного полета американцев в космос на своих ракете/корабле. Было это 8 июля 2011 года, то есть почти девять лет назад.
С той поры США бвли вынуждены бронировать места на полет к МКС и назад только на российских "Союзах".



Теги: США, МКС, астронавт, SpaceX
 
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