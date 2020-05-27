Все рубрики раздела
- Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля 16:00
- Ученые опровергли эффективность хлорохина для лечения COVID-1908:00
- В Швеции заработала мобильная связь 5G12:00
- В Китае впервые за сутки не выявили новых случаев COVID-1916:00
- США выделили $1,2 млрд на британскую вакцину от COVID-1909:00
- В Украине перестал работать домашний интернет от Киевстар12:00
- Facebook представила сервис для создания интернет-магазинов14:00
- Ученые создали "лабораторную" копию коронавируса SARS-CoV-214:00
- В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-1910:00
- Украина продлила санкции против российских соцсетей09:00
Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля
Сегодня, 27 мая в 23:33 по Киеву, в истории космонавтики может быть написана новая страница: впервые в околоземное пространство люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией, сообщает LIGA.net.
SpaceX бизнесмена Илона Маска в кооперации с NASA запустит на орбиту ракету Falcon 9 с частично многоразовым пилотируемым кораблем Crew Dragon.
На борту в тест-миссии будут два опытных астронавта Аэрокосмического управления США, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт "Боб" Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас "Даг" Джеральд Хёрли.
Второй из них входил в экипаж миссии STS-135 челнока Atlantis – заключительного полета американцев в космос на своих ракете/корабле. Было это 8 июля 2011 года, то есть почти девять лет назад.
С той поры США бвли вынуждены бронировать места на полет к МКС и назад только на российских "Союзах".
Теги: США, МКС, астронавт, SpaceX
- "Союз" добрался до МКС с рекордной скоростью
- NASA купило 12 билетов на корабли "Союз"
- Умер человек-легенда, главный герой Америки всех времен
- На Землю вернулись с орбиты россиянин, американец и итальянец
- Астронавты с шаттла "Атлантис" начали работы в открытом космосе
- Невероятное зрелище! Как выглядит северное сияние с борта МКС (ВИДЕО)
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса16:00
- В ОРЛО за выходные подтверждено семь новых случаев COVID-1915:00
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"11:00
- Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды09:00
- Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля 16:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- «Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо» (ВИДЕО)14:00
- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- В России впервые выявили COVID-19 у кошки11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В Кабмине обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе
- Коронавирус в ОРДО: новые случаи заболевания и смерти
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В Казахстане боевику "ДНР" дали 4,5 года тюрьмы
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов