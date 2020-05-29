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В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой
29.05.2020 13:00
Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупреждает украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты сообщают о невозможности сделать или принять звонок в городах по всей стране. Об этом пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила в Facebook, передает СТРАНА.ua.
"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - сообщают в компании.
Теги: сбой, связь, голос, Vodafone-Украина
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