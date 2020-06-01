Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС

01.06.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС

Корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем первой пилотируемой миссии Demo-2 успешно пристыковался к МКС, сообщает Корреспондент.net.
Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.
Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.



Теги: МКС, SpaceX, Crew Dragon
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх