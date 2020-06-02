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Минобороны РФ заявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса
Российское Минобороны объявило, что в стране начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", - говорится в сообщении.
В разработке участвовали военные - сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института. 3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.
Теги: Россия, вакцина, Минобороны, COVID-19
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