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Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде

03.06.2020 11:00
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Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде

Плавучая платформа Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), на которую в океане приземлилась первая ступень ракетоносителя Falcon 9, успешно вернулась на мыс Канаверал во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter, передает Корреспондент.net.
"После запуска на орбиту астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли на корабле Crew Dragon, (первая ступень – ред.) ракеты Falcon 9 приземлилась на борту платформы и вернулась в порт на мысе Канаверал", - отмечается в сообщении.
В SpaceX также показали фотографии, где зафиксирован момент приземления ракеты на плавучую платформу, а также процесс ее транспортировки.



Теги: космодром, мыс Канаверал, Falcon 9
 
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