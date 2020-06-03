Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде

03.06.2020 11:00

Плавучая платформа Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), на которую в океане приземлилась первая ступень ракетоносителя Falcon 9, успешно вернулась на мыс Канаверал во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter, передает Корреспондент.net.

"После запуска на орбиту астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли на корабле Crew Dragon, (первая ступень – ред.) ракеты Falcon 9 приземлилась на борту платформы и вернулась в порт на мысе Канаверал", - отмечается в сообщении.

В SpaceX также показали фотографии, где зафиксирован момент приземления ракеты на плавучую платформу, а также процесс ее транспортировки.