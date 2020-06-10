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В США испытали ядерное вооружение для истребителей (ВИДЕО)

10.06.2020 14:00
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В США испытали ядерное вооружение для истребителей (ВИДЕО)

В штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен моделью ядерного заряда B61-12. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Sandia National Laboratories.
"Сброшенная с высоты более семи километров модель ядерной бомбы с ядерным зарядом B61-12 находилась в воздухе в течение примерно 55 секунд до падения на дно озера в назначенном районе испытания на полигоне Tonopah National Laboratories в штате Невада", - сказано в сообщении.
Испытания отвечали всем требованиям безопасности.
Мощность заряда B61-12 превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Планируется, что такой заряд получат истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также ряд стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit.



Теги: США, истребитель, ядерное оружие
 
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