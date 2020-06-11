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ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер
Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Также кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что вирусу для размножения нужен живой организм-хозяин", - подчеркнули в ЦОЗ.
В то же время там напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.
Кроме того отмечается, что одним из основных мероприятий профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19, является проветривание помещений. Используя кондиционер надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение.
Теги: кондиционер, заражение, COVID-19
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