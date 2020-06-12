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Twitter заблокировал более 32 тысяч пропагандистских аккаунтов
12.06.2020 12:00
Более 32 тысяч учетных записей в Twitter были заблокированы из-за подозрения в пропаганде. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает Корреспондент.net.
"Сегодня мы вносим 32 242 аккаунта в архив информационных операций, связанных с государствами. Они включают три отдельные группы операций, которые мы приписываем КНР, России и Турции. Каждый аккаунт и фрагмент содержания, связанный с этими операциями, навсегда удален из службы", - сказано в сообщении.
В компании говорят, что аккаунты были заблокированы из-за различных нарушений политики манипуляции Twitter.
Теги: Twitter, блокирование, аккаунт
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