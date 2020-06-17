Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"15:00
- Twitter заблокировал более 32 тысяч пропагандистских аккаунтов12:00
- ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер12:00
- В США испытали ядерное вооружение для истребителей (ВИДЕО)14:00
- В Google Maps добавили информацию об ограничениях на передвижение из-за COVID-1915:00
- В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна15:00
- Исследователи коронавируса огорчили лысых мужчин16:00
- ВОЗ решила "не списывать со счета" гидроксихлорохин11:00
- Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде11:00
- Минобороны РФ заявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса12:00
В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"
17.06.2020 15:00
В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, РФ, установили специальный туннель для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net.
Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела обеззараживающим раствором.
Устройство разработано пензенской компанией, которая и сообщила об установке спецсредства.
Теги: Путин, защита, дезинфекция, шлюз, COVID-19
Читайте также:
- Путин собирается "защищать" 25 млн русских по всем миру? Кто следующий?
- Украинский танцор будет защищать Путина
- Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина
- Кремль продолжает войну на Донбассе новым способом
- Россияне в отчаянии готовятся к своему Майдану: "Все имитация, нет никакого будущего, только тупик"
- О выкрутасах российских СМИ: "Ну разве так можно с ватой, ребят? У неё же вспыхнуть может"
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек16:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня14:00
- В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену12:00
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер09:00
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным17:00
- В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"15:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- "Минай" - "Динамо": когда и где смотреть матч Кубка Украины13:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Украине "рекордное" количество новых и летальных случаев COVID-19 за сутки11:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- Борис Джонсон заявил о прорыве в лечении COVID-1908:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек16:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- С 15 июня отменяется обязательная обсервация для жителей ОРДЛО и Крыма при въезде в Украину
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня
- В "ДНР" пропала связь Vodafone
- В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным
- В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ