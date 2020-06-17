В "бункере" Путина установили "антикоронавирусный шлюз"

17.06.2020 15:00

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, РФ, установили специальный туннель для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net.

Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела обеззараживающим раствором.

Устройство разработано пензенской компанией, которая и сообщила об установке спецсредства.