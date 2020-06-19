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Ученые предложили немедикаментозный способ лечения COVID-19
Группа ученых из США разработала приманку в виде наноспонжей, работающих, как губка. Они поглощают патогены и токсины для предупреждения неприятных для организма последствий. Об этом сообщает UC San Diego News Center, передает Корреспондент.net.
Сообщается, что наноспонжи оснащены мембраной, которая покрыта теми же рецепторами, что и имитируемые клетки организма человека. В результате SARS-CoV-2 воспринимает их в качестве своей цели и соединяется с ними.
“Так происходит лечение: вирус теряет свою единственную цель - способность к репликации и в результате становится неопасным. Дальше вирусные “отходы” могут выводиться из организма естественным образом”, - говорится в исследовании ученых.
Эффективность наноспонжей протестировали на клетках легких. По словам разработчиков нового метода лечения, SARS-CoV-2 в этом случае терял 93% своих свойств.
“В отличие от лекарства наноспонжи могут быть использованы для лечения широкого спектра вирусных заболеваний”, - прокомментировала соавтор исследования Анна Хонко.
Авторы идеи заявляют, что подход будет работать против любого нового коронавируса и других респираторных вирусов.
Кроме того, по словам ученых, наноспанжи будут работать даже при условии мутации вируса.
Теги: США, лечение, методика, COVID-19
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